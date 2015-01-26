​Ризван Гусейнов: Вердикт ЕСПЧ по вопросу криминализации "геноцида" армян создал юридический прецедент

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Предстоящее заседание в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 28 января относительно пересмотра вердикта по делу Догу Перинчека позволит поставить жирную точку в теме так называемого "геноцида армян", заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов.

Отметим, что в декабре 2013 лидер Рабочей партии Турции Догу Перинчек выиграл судебный иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) о необоснованности криминализации отрицания "геноцида армян".

После этого, армянская сторона подала апелляцию в ЕСПЧ, которая будет рассмотрена 28 января в Страсбурге по делу "Догу Перинчек против Швейцарии", где армянскую сторону будет представлять известный адвокат Амаль Рамзи Аламуддин.

"Предстоящее заседание в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по апелляции, предъявленной армянской стороной, относительно пересмотра решения Евросуда по делу Догу Перинчека, имеет важное значение для самого вопроса, и вообще для того, чтобы поставить жирную точку в теме так называемого "геноцида армян" в Османской империи", - заявил Р.Гусейнов.

По его словам, при любом итоговом решении предстоящего заседания в ЕСПЧ тот вердикт, который Европейский суд вынес относительно дела Д.Перинчека и его обращения, изменить нельзя.

"Сам вердикт уже вошел в историю, он уже стал юридическим прецедентом, и раз и навсегда закрыл тему самой криминализации отрицания "геноцида". Потому, что в том вердикте было четко сказано, что никакого понятия "геноцида армян" не существует в природе и тема событий в Османской империи 1915 года является предметом обсуждения между историками. ЕСПЧ также отметил, что решение швейцарского суда о наказании Перинчека за отрицание "армянского геноцида" противоречит конкретным статья Европейской конвенции по правам человека, самим понятиям о демократии и принципами, на основе которых построена современная Европа", - отметил сотрудник института.

По мнению Р.Гусейнова, в крайнем случае, ЕСПЧ может лишь смягчить вердикт для армян в преддверии 100-летия "геноцида", чтобы дать армянской стороне повод заявить о своей "победе"

Комментируя вопрос отказа армянской стороны от предложения турецких историков рассмотреть вопрос "геноцида" совместными усилиями, сотрудник института подчеркнул, что это является наглядным показателем, что в какой плоскости армянская диаспора и политики рассматривают вопрос событий 1915 года в Османской империи.

"Они рассматривают его только в плоскости бизнеса либо политического бизнеса", - сказал он.

Р.Гусейнов также отметил, что недавно, будучи в Стамбуле, он встречался с директором Управления государственных архивов Турции, профессором Мустафой Будаком, который показал ему труды, опубликованные людьми, работавших в османских архивах.

"Двери османских архивов открыты для всех, мы сами в этом лично убедились. Там работали ученые, которые поддерживают армянскую версию событий 1915 года. Эти люди спокойно работали в этих архивах и на основе архивных материалов публиковала свои тенденциозные материалы, а потом писали благодарность архиву", - пояснил он.

По его словам, армяне сами придумали так называемый "геноцид", свою историю, которая противоречит истории народов соседних стран.

"Благодаря сфальсифицированной исторической концепции, армяне живут в своем собственном мире со своей придуманной историей, со своими придуманными символами", - сказал Р.Гусейнов.

"Кстати, в Страсбург на суд поедет очень представительная азербайджанская делегация, в которую будут включены как журналисты, так и официальные лица Азербайджана. Там тоже будет заявлено, что придуманная сфальсифицированная армянская концепция истории создает проблемы для Турции, для Азербайджана, да и вообще для тех, кто соприкасается с армянскими политиками и идеологами, которые всегда строят свою концепцию, отталкиваясь от каких-то агрессивных моментов", - подчеркнул представитель института.

По его мнению, армянские политики и идеологи всегда противопоставляют себя соседним народам и странам, и представляют армянский народ, как самый древний, самый умный и просвещенный.

"А основная концепция армянской истории заключается в том, что соседние народы, как минимум, мягко говоря, немного отстают в культурном развитии. Вот эти лживые и нацистские концепции не дают армянскому народу спокойной жить и смотреть в свое будущее", - подытожил Р.Гусейнов.