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Ереван хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Ереван хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу Армения готова присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря.
В регионе
30 января 2025 г. 18:27
Ереван хочет присоединиться к проекту прокладки электрокабеля из Азербайджана в Европу

Армения готова присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря (Black Sea Energy), предусматривающего поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в страны ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с коллегой из Грузии Ираклием Кобахидзе по итогам заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Отметил важность того, чтобы в региональных и внерегиональных проектах обеспечивалась инклюзивность. В этом контексте выделяем заинтересованность и готовность Армении присоединиться к проекту прокладки электрокабеля по дну Черного моря", - сказал он.

Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.

Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3–4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова.

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Версия на английском языке Armenia eyes joining the green energy project initiated by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "yaşıl enerji" layihəsinə qoşulmaq istəyir

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