В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран

В Баку прошла трехсторонняя встреча делегаций, возглавляемых ректорами Национальных университетов обороны (НУО) Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи ректор НУО Азербайджана генерал-майор Гюндуз Абдулов проинформировал гостей о реформах в системе военного образования страны, их результатах, а также о нововведениях, внедряемых с учетом международного опыта.

Стороны подчеркнули значимость трехстороннего формата для углубления связей между военно-учебными заведениями трех государств. Участники также обсудили планирование совместных мероприятий на ближайшие годы, интенсификацию обмена опытом и обеспечение преемственности сотрудничества в сфере военного образования.

В рамках визита гости ознакомились с деятельностью Военного института имени Гейдара Алиева, действующего при НУО. В завершение руководители делегаций оставили памятные записи в "Книге почета" института.