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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 16:20
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран

    В Баку прошла трехсторонняя встреча делегаций, возглавляемых ректорами Национальных университетов обороны (НУО) Азербайджана, Турции и Грузии.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе встречи ректор НУО Азербайджана генерал-майор Гюндуз Абдулов проинформировал гостей о реформах в системе военного образования страны, их результатах, а также о нововведениях, внедряемых с учетом международного опыта.

    Стороны подчеркнули значимость трехстороннего формата для углубления связей между военно-учебными заведениями трех государств. Участники также обсудили планирование совместных мероприятий на ближайшие годы, интенсификацию обмена опытом и обеспечение преемственности сотрудничества в сфере военного образования.

    В рамках визита гости ознакомились с деятельностью Военного института имени Гейдара Алиева, действующего при НУО. В завершение руководители делегаций оставили памятные записи в "Книге почета" института.

    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    Военное сотрудничество Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Турция Грузия
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    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
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