İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:06
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib

    Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə və Gürcüstanın müdafiə nazirlikləri arasında mövcud olan qarşılıqlı əməkdaşlıq planlarına əsasən, Bakı şəhərində üç ölkənin Milli Müdafiə Universitetlərinin (MMU) rektorlarının rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyətləri arasında üçtərəfli görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, MMU-nun rektoru general-mayor Gündüz Əbdülov nümayəndə heyətləri ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın hərbi təhsil sistemində həyata keçirilən islahatlar və onların müsbət nəticələrindən danışılıb, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla tətbiq edilən yeniliklər barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilib.

    Görüş zamanı üç ölkənin hərbi təhsil müəssisələri arasında mövcud əməkdaşlığın inkişafında bu cür üçtərəfli görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin qarşıdakı illərdə hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin intensivləşdirilməsi və birgə fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə üçtərəfli tədbirlərin planlaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətləri MMU-nun tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutu ziyarət ediblər.

    Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri institutun "Şərəf kitabı"na ürək sözlərini yazaraq göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan MMU-ları rektorlarının üçtərəfli görüşü keçirilib
    Milli Müdafiə Universiteti Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Türkiyə Cümhuriyyəti Gürcüstan
    Foto
    В Баку обсудили расширение связей между военными вузами трех стран
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:16
    Foto
    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıb
    Daxili siyasət
    16:10
    STAR NEZ Türkiyədə neft koksu istehsalını 23 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    16:08
    Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölüb
    Digər ölkələr
    16:00
    STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
    Komanda
    15:49
    "Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaq
    Maliyyə
    15:48
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Hadisə
    15:17
    Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıb
    ASK
    15:12
    Foto
    Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti