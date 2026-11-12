Премьер Ирландии призвал укреплять связи между европейскими странами

Европейским странам необходимо объединить сотрудничеством и совместную работу над решением общих проблем, укрепляя связи в сфере торговли, энергетической инфраструктуры и межличностных контактов.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пленарной сессии открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества.

Мартин отметил, что Европейское политическое сообщество уже стало устойчивой площадкой для политического диалога. По его словам, сегодня в Дублине собрались около 50 лидеров, чтобы обсудить общие вызовы и возможности.

"Тема сегодняшнего саммита - "Сильная, безопасная и взаимосвязанная Европа". Мы стремимся к сильной и динамично развивающейся европейской экономике, в которой бизнес может успешно развиваться, а уровень жизни граждан - постоянно повышаться", - сказал премьер.

Он добавил, что второй ключевой приоритет - обеспечение безопасности европейских граждан, защита от войны и любых угроз, в том числе гибридных.

Премьер также подтвердил безусловную приверженность Ирландии поддержке Украины.

"Мы хотим видеть Европу, объединенную сотрудничеством и совместной работой над решением общих проблем. Нам необходимо укреплять связи между нами - в сфере торговли, энергетической инфраструктуры, а также межличностных контактов", - сказал он.

По словам Мартина, ЕПС объединяет более 700 млн человек, которых связывают общие ценности, приверженность демократии и стремление к сотрудничеству. В рамках саммита участники также обсудят практические проекты за тематическими круглыми столами и на двусторонних встречах.