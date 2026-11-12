Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Премьер Ирландии призвал укреплять связи между европейскими странами

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 16:06
    Премьер Ирландии призвал укреплять связи между европейскими странами

    Европейским странам необходимо объединить сотрудничеством и совместную работу над решением общих проблем, укрепляя связи в сфере торговли, энергетической инфраструктуры и межличностных контактов.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на пленарной сессии открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества.

    Мартин отметил, что Европейское политическое сообщество уже стало устойчивой площадкой для политического диалога. По его словам, сегодня в Дублине собрались около 50 лидеров, чтобы обсудить общие вызовы и возможности.

    "Тема сегодняшнего саммита - "Сильная, безопасная и взаимосвязанная Европа". Мы стремимся к сильной и динамично развивающейся европейской экономике, в которой бизнес может успешно развиваться, а уровень жизни граждан - постоянно повышаться", - сказал премьер.

    Он добавил, что второй ключевой приоритет - обеспечение безопасности европейских граждан, защита от войны и любых угроз, в том числе гибридных.

    Премьер также подтвердил безусловную приверженность Ирландии поддержке Украины.

    "Мы хотим видеть Европу, объединенную сотрудничеством и совместной работой над решением общих проблем. Нам необходимо укреплять связи между нами - в сфере торговли, энергетической инфраструктуры, а также межличностных контактов", - сказал он.

    По словам Мартина, ЕПС объединяет более 700 млн человек, которых связывают общие ценности, приверженность демократии и стремление к сотрудничеству. В рамках саммита участники также обсудят практические проекты за тематическими круглыми столами и на двусторонних встречах.

    Михол Мартин Европейский союз (ЕС) Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Mixol Martin Avropa ölkələri arasında əlaqələri gücləndirməyə çağırıb
    Irish PM calls for stronger ties between European countries
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:15
    В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля
    Происшествия
    16:02
    Фото
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Внешняя политика
    16:00
    В районе Ормуза с начала ближневосточного конфликта погибли не менее 25 моряков
    Другие страны
    15:43
    Binance планирует снять ограничения на вывод средств во всех сетях
    Другие страны
    15:28
    Производство овощей в Азербайджане к 2031г достигнет почти 1,85 млн тонн
    АПК
    15:22
    Фото
    В UNEC обсудили вопросы информационной безопасности
    Внутренняя политика
    15:04
    Фото
    В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
    Происшествия
    14:56
    Южный Судан вновь перенес первые с момента обретения независимости выборы
    Другие страны
    14:51
    Арчил Сихарулидзе: Региональная политика Ильхама Алиева важна и для Грузии
    Внешняя политика
    Лента новостей