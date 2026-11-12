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    Пленкович: Хорватия надеется на поставки газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 16:18
    Пленкович: Хорватия надеется на поставки газа из Азербайджана

    Хорватия надеется на поставки газа из Азербайджана.

    Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

    "В период первого срока моего правительства мы приняли решение о строительстве терминала по приему сжиженного природного газа и успешно реализовали этот проект. В начале второго срока терминал был открыт и введен в эксплуатацию. В начале третьего срока его модернизировали, увеличив мощность до 6,1 млрд кубометров в год", - заявил премьер.

    По его словам, Азербайджан - одна из стран, откуда Хорватия с большим удовольствием импортирует ископаемое топливо.

    "В Хорватию поступает много азербайджанской нефти. Мы также рассчитываем на поставки газа", - отметил премьер.

    Пленкович также прокомментировал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией:

    "Насколько я понимаю, сейчас ситуация развивается достаточно позитивно и конструктивно. Такое впечатление у меня сложилось благодаря наблюдению за этой темой, моим визитам и встречам с президентом (Азербайджана - ред.) Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром (Армении - ред.) Николом Пашиняном. По моим ощущениям, сегодня этот процесс носит более добрососедский характер, чем на протяжении многих лет".

    Андрей Пленкович Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Plenkoviç: Xorvatiya Azərbaycandan qaz tədarükünə ümid edir
    Plenković: Croatia hopes to receive gas supplies from Azerbaijan
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