Пленкович: Хорватия надеется на поставки газа из Азербайджана
- 12 ноября, 2026
- 16:18
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Хорватия надеется на поставки газа из Азербайджана.
Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил журналистам премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
"В период первого срока моего правительства мы приняли решение о строительстве терминала по приему сжиженного природного газа и успешно реализовали этот проект. В начале второго срока терминал был открыт и введен в эксплуатацию. В начале третьего срока его модернизировали, увеличив мощность до 6,1 млрд кубометров в год", - заявил премьер.
По его словам, Азербайджан - одна из стран, откуда Хорватия с большим удовольствием импортирует ископаемое топливо.
"В Хорватию поступает много азербайджанской нефти. Мы также рассчитываем на поставки газа", - отметил премьер.
Пленкович также прокомментировал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией:
"Насколько я понимаю, сейчас ситуация развивается достаточно позитивно и конструктивно. Такое впечатление у меня сложилось благодаря наблюдению за этой темой, моим визитам и встречам с президентом (Азербайджана - ред.) Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром (Армении - ред.) Николом Пашиняном. По моим ощущениям, сегодня этот процесс носит более добрососедский характер, чем на протяжении многих лет".