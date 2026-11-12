В Японии представлены туристические возможности Азербайджана
- 12 ноября, 2026
- 16:13
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В Токио состоялось мероприятие в формате B2B, организованное Бюро по туризму Азербайджана с целью развития туристических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Японией.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятии приняли участие 49 представителей туристической индустрии Японии и четыре представителя туристической отрасли Азербайджана.
В ходе встречи японским участникам представили туристический потенциал Азербайджана, его историческое и культурное наследие, а также различные направления туризма. Отдельное внимание уделили сериалу VIVANT, съемки которого проходили в Азербайджане. Участникам рассказали о туристических пакетах, включающих посещение мест съемок сериала.
В рамках мероприятия также состоялись двусторонние B2B-встречи между туристическими компаниями двух стран.
В мероприятии приняли участие председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и продюсер сериала VIVANT Кадзутака Иида. В своем выступлении Иида поделился впечатлениями от двухмесячных съемок в Азербайджане и пригласил участников мероприятия и представителей СМИ посетить страну.
Кроме того, японским представителям рассказали о возможностях горного и зимнего, оздоровительного, гастрономического и винного туризма в Азербайджане.
В рамках культурной программы японские деятели искусства исполнили азербайджанские музыкальные произведения и представили национальные танцы.