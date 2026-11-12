В Японии представлены туристические возможности Азербайджана

В Токио состоялось мероприятие в формате B2B, организованное Бюро по туризму Азербайджана с целью развития туристических связей и расширения делового сотрудничества между Азербайджаном и Японией.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятии приняли участие 49 представителей туристической индустрии Японии и четыре представителя туристической отрасли Азербайджана.

В ходе встречи японским участникам представили туристический потенциал Азербайджана, его историческое и культурное наследие, а также различные направления туризма. Отдельное внимание уделили сериалу VIVANT, съемки которого проходили в Азербайджане. Участникам рассказали о туристических пакетах, включающих посещение мест съемок сериала.

В рамках мероприятия также состоялись двусторонние B2B-встречи между туристическими компаниями двух стран.

В мероприятии приняли участие председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и продюсер сериала VIVANT Кадзутака Иида. В своем выступлении Иида поделился впечатлениями от двухмесячных съемок в Азербайджане и пригласил участников мероприятия и представителей СМИ посетить страну.

Кроме того, японским представителям рассказали о возможностях горного и зимнего, оздоровительного, гастрономического и винного туризма в Азербайджане.

В рамках культурной программы японские деятели искусства исполнили азербайджанские музыкальные произведения и представили национальные танцы.