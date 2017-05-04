Эрдоган: Я продемонстрировал Путину фотографии российских военнослужащих с террористами из PYD

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Я продемонстрировал Владимиру Путину совместные фотографии российских военнослужащих с террористами из PYD".
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в интервью, посвященном итогам встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Эрдоган отметил, что на встрече с Путиным обсуждалась деятельность террористической группировки РПК и PYD, считающейся ее крылом в Сирии: "Владимир Путин сказал, что военнослужащие не могут быть к такому причастны. "Мы решительно не дадим оружие РПК и PYD. Но эти фотографии я расследую", - обещал Путин. Он также отметил, что не относится положительно к созданию курдского государства в Сирии".
Президент Турции отметил, что он пригласил своего российского коллегу на саммит Организации черноморского экономического сотрудничества, который пройдет 22 мая. В. Путин отметил, что постарается принять участие на этом саммите.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
Поделиться в Facebook