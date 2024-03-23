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Эрдоган заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора

Эрдоган заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в "Крокус сити холле".
В регионе
23 марта 2024 г. 19:26
Эрдоган заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в "Крокус сити холле".

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве. Президент Эрдоган самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершенный против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе разговора "Эрдоган заявил, что нападение в Подмосковье продемонстрировало необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе". "Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Rusiya ilə antiterror sahəsində əməkdaşlığın inkişafına hazırıq

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