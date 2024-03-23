Эрдоган заявил о готовности развивать сотрудничество с Россией в сфере антитеррора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в "Крокус сити холле".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и выразил соболезнования в связи с терактом и гибелью людей в "Крокус сити холле".

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил господину Путину свою глубокую скорбь и соболезнования в связи с терактом в Москве. Президент Эрдоган самым резким образом осудил этот подлый террористический акт, совершенный против невинных людей, и выразил соболезнования и пожелания терпения российскому народу", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе разговора "Эрдоган заявил, что нападение в Подмосковье продемонстрировало необходимость как можно скорее завершить мирным путем кризисы в регионе". "Он указал, что Турция готова развивать сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, понимая необходимость противодействия всем его видам и проявлениям без исключений", - говорится в сообщении.