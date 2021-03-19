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Эрдоган встал на защиту Путина: Это неуместное выражение

Эрдоган встал на защиту Путина: Это неуместное выражение "Это неуместное выражение для главы государства. Неприемлемо, недопустимо, чтобы какой-то президент говорил подобное о главе такого государства, как Россия".
В регионе
19 марта 2021 г. 15:45
Эрдоган встал на защиту Путина: Это неуместное выражение
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"Это неуместное выражение для главы государства. Неприемлемо, недопустимо, чтобы какой-то президент говорил подобное о главе такого государства, как Россия".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Полагаю, господин Путин сделал все, что нужно очень умно и блестяще", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

17 марта президент США Джозеф Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Минувшим днем российский лидер ответил ему словами: "Кто как обзывается, тот так и называется".

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