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Эрдоган: У нас искренний и сильный диалог с моим другом Трампом

Эрдоган: У нас искренний и сильный диалог с моим другом Трампом

"Верю, что в ближайшем будущем президент США Дональд Трамп обрадует нас своим визитом в Турцию".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на встрече с делегацией, возглавляемой министром торговли США Уилбуром Россом.

Р.Эрдоган отметил, что у Турции и США союзнические отношения: Этот союз регулярно претерпевал трудности, которые преодолевались. Я верю, что и сегодня нам удастся оставить позади трудности. У нас искренний и сильный диалог с моим другом Трампом".

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