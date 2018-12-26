Эрдоган: Турецкие специалисты отразили кибератаку на один из штабов командования ВС

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие специалисты успешно отразили кибератаку на один из штабов командования ВС Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения наград ученым в Анкаре.

"Мы должны относиться к защите информации так же, как и к защите наших границ. Сегодня кибератаки и бреши в киберзащите являются основными угрозами национальной безопасности и безопасности персональных данных граждан. Программное обеспечение Ahtapot ("Осьминог"), разработанное в Турции, успешно предотвратило кибератаку на один из штабов командования наших ВС и включено в программу учений НАТО", - заявил Эрдоган.