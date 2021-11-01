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Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества

Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества "Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".
В регионе
1 ноября 2021 г. 01:39
Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества
Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter-аккаунте.

"Иншаллах, мы сделаем нашу вакцину TURKOVAC доступной для всего человечества", - добавил турецкий лидер.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyənin peyvəndini bəşəriyyətin istifadəsinə təqdim edəcəyik”

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