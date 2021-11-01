Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества
Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества"Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".
"Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".