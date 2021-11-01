Эрдоган: Турецкая вакцина будет доступна для всего человечества

"Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".

"Мы считаем неприемлемым, что вакцинационный национализм по-прежнему продолжается различными способами, и что даже вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения, подвергаются дискриминации на международной арене".

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем Twitter-аккаунте .

"Иншаллах, мы сделаем нашу вакцину TURKOVAC доступной для всего человечества", - добавил турецкий лидер.