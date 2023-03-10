Эрдоган: Путь в будущее Турции пролегает через устранение последствий бедствия

Путь в будущее Турции пролегает через устранение последствий февральских землетрясений, искоренение экономического, социального и психологического ущерба бедствия.

Путь в будущее Турции пролегает через устранение последствий февральских землетрясений, искоренение экономического, социального и психологического ущерба бедствия.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном процессу выборов в стране.

По его словам, цель правительства - построить за год (в зоне бедствия) 319 тыс. единиц жилья, включая 75 тыс. сельских домов.

"Негативные последствия бедствия ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Планируем фактически с нуля восстанавливать города. Мы полны решимости работать до тех пор, пока 3,5 млн жителей зоны бедствия не будут поэтапно обеспечены безопасным жильем", - заверил турецкий лидер.

Он напомнил, что число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции превысило 47 тыс. человек. Еще 115 тыс. человек получили ранения.