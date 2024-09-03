Эрдоган принял приглашение прибыть на саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение властей РФ приехать на саммит БРИКС в Казани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение властей РФ приехать на саммит БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Предложение турецкой стороне было передано, Эрдоган его принял", - заявил Ушаков во вторник "Интерфаксу".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что даты визита Владимира Путина в Турцию пока не согласованы, это работа продолжается.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября 2024 года в Казани.