Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Израиля в проведении политики террора на государственном уровне.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

«Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой не на того политика. Он ошибся дверью. Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором», - сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, Израиль не вправе выступать с обвинениями в адрес других до тех пор, пока не ответит за собственные злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения.