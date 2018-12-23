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    Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти Израиля в проведении политики террора на государственном уровне.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

    «Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой не на того политика. Он ошибся дверью. Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором», - сказал Эрдоган на митинге в Стамбуле.

    По словам турецкого лидера, Израиль не вправе выступать с обвинениями в адрес других до тех пор, пока не ответит за собственные злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения. 

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