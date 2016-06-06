​Эрдоган обвинил Германию в геноциде намибийцев

Баку. 6 Июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обрушился с критикой на Германию за признание "геноцида армян" в 1915 году.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, выступая в стамбульском университете имени Сабхаттина Заима, президент заявил: "Германия! Повторяю еще раз — вы должны дать отчет об истреблении более 100 тысяч намибийцев".

Также Эрдоган вновь напомнил о Холокосте, добавив, что ФРГ должна высказываться "о геноциде армян" в последнюю очередь.

"Наша история — не история массовых убийств, наша история — это история милосердия и сострадания, и этим мы отличаемся от Германии", — резюмировал глава государства.

Намибийский геноцид — уничтожение в 1904—1907 годах колониальными войсками кайзеровской Германии до 80% населения племен гереро (банту) и нама (готтентоты) в Германской Юго-Западной Африке в ходе жестокого подавления народного восстания. В 2004 году Германия признала совершение геноцида в Намибии.