Эрдоган решительно осудил израильскую атаку на Доху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку Израиля на Доху явным нарушением международного права и суверенитета Катара.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сообщил в соцсети Х.

"Сегодняшнее нападение Израиля на переговорную группу ХАМАС в Катаре еще раз продемонстрировало, что правительство премьер-министра Израиля (Биньямина Нетаньяху - ред.) намерено углублять конфликт и нестабильность. Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также нацелено на безопасность и благополучие нашей братской страны. Я осуждаю это нападение", - говорится в публикации.

По его словам, Турция полностью поддерживает своего стратегического партнера Катар.

Отметим, что Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани, в ходе которого они обсудили израильскую атаку на Доху.