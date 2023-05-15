Эрдоган о результатах выборов: мы далеко впереди

Хотя результаты выборов неизвестны, я могу сказать, что мы далеко впереди.
Как сообщает командированный в Турцию корреспондент
Он подчеркнул, что в Турции завершился праздник демократии.
"Этими выборами Турция вновь доказала, что входит в число ведущих демократических стран", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава государства выразил благодарность всем, кто добросовестно выполнял свои обязанности в рамках избирательного процесса.
"Я благодарен гражданам нашей страны, принявшим участие в выборах в рекордном количестве во имя своего будущего. Победителем на этих выборах стала наша страна и народ. Хвала Всевышнему, что мы завершили выборы без каких-либо инцидентов. Тот факт, что руководители Народно-республиканской партии и некоторые главы муниципалитетов преследовали свои цели, не меняет реалии. Наша страна может быть примером для всего мира в плане надежности избирательной системы. Никто не имеет права подрывать это ради собственных политических амбиций. Мы всегда уважали и будем уважать национальную волю", - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.