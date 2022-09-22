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Эрдоган не исключил возможности проведения встречи с Пашиняном в Чехии

Эрдоган не исключил возможности проведения встречи с Пашиняном в Чехии На данный момент обсуждаетcя вопрос участия турецкой делегации в предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Праге. В случае, если этот вопрос решится положительно, то не исключается встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с пр
В регионе
22 сентября 2022 г. 17:53
Эрдоган не исключил возможности проведения встречи с Пашиняном в Чехии

На данный момент обсуждаетcя вопрос участия турецкой делегации в предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Праге. В случае, если этот вопрос решится положительно, то не исключается встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Армении Николем Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил журналистам в "Турецком доме" сам Эрдоган, комментируя итоги своего визита в США.

"Армянская сторона ранее высказывала мысль о встрече на предстоящей платформе. Возможно, у нас появится возможность обсудить там все эти вопросы. Однако, безусловно, и у нас по Кавказу будут определенные инициативы. На данный момент все еще на стадии планирования. Я обсужу эти вопросы с братом [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и в зависимости от этого предпримем шаги", - сказал Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putin və Zelenski ilə telefonla danışmaq niyyətindədir

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