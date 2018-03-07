Эрдоган и Рухани обсудили кризис в Восточной Гуте

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани обсудили по телефону кризисную ситуацию в сирийской Восточной Гуте.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду.

"Президенты Турции и Ирана обсудили по телефону ситуацию в Сирии, прежде всего, кризис в Восточной Гуте. Они подчеркнули важность усилий трех стран-гарантов (сирийского урегулирования - РФ, Турции и Ирана) для обеспечения перемирия согласно резолюции СБ ООН и как можно более быстрого разрешения гуманитарной трагедии в регионе и создания условий для доставки в регион гумпомощи. Президенты обменялись мнениями о саммите по Сирии лидеров РФ, Турции и Ирана в апреле в Стамбуле", - заявил источник.