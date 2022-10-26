Политолог: Иран - отсталое государство в военном и техническом отношении

Иранские беспилотники не могут повлиять на ход войны в Украине.

Иран производит устаревшую военную технику, произведенные в Иране беспилотники не могут повлиять на ход войны в Украине.

Об этом Report заявил украинский политолог Юрий Райхель, комментируя сообщения об использовании иранских БПЛА Вооруженными силами России в Украине.

"Оказалось, что это очень низкокачественное оружие. Иностранные СМИ пишут, что у этих дронов заявленная дальность 2 500 км, но если его запускать на 2 500 км, то полезная нагрузка его 100 грамм. Если же его запустить на расстояние 300- 350 км, то полезная нагрузка увеличивается до 1,5-2 кг. То есть, это не оружие на поле боя", - отмечает политолог.

По его словам, в отличие от западных дронов камикадзе, иранские дроны могут применяться только для ударов в тылу по гражданским объектам, которые не обладают статусной защитой. Он добавил, что сами по себе иранские дроны оказываются крайне низкого качества и легко сбиваются обыкновенным стрелковым оружием. "Они ведь не управляются по радио, не запускаются в определенным направлении и идут как снаряд, не могут отклониться от заданного направления. Кроме того иранские дроны летят на низкой высоте",- сказал эксперт.

"Сейчас идет обработка алгоритмов борьбы с иранскими дронами. Напрасно Россия заказала почти 2 500 дронов из Ирана",- отметил Юрий Райхель, добавив, что Иран в военном и техническом отношении - отсталое государство и то, что "производит страна сегодня - это вчерашний день военной техники, в том числе и в отношении БПЛА".

По словам украинского политолога, Иран, продавая оружие России, прежде всего руководствуется желанием заработать. "Иранские дроны не такие дорогие, но подзаработать можно. Второй фактор, это психологический момент. Если Украину поддерживает Запад, то Иран должен поддерживать того, кто против Запада. Сейчас - это Россия. Значит Ирану надо поддерживать Россию, это Тегерану сейчас выгодно",- считает Райхель.

По словам политолога, Иран также очень напрягает усиление Азербайджана на Южном Кавказе особенно после восстановления территориальной целостности в результате победы в 44-дневной войне. "Сотрудничество официального Баку и Анкары только укрепляется, что очень сильно беспокоит иранскую сторону. Иран примкнул к России, чтобы Россия в будущем помогла ему решить вопросы на Южном Кавказе",- считает он.