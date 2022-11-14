Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского

Только совместными усилиями страны могут остановить иранскую жестокость как внутри страны, так и за ее пределами.

Только совместными усилиями страны могут остановить жестокость Ирана как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, директор по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

Иранский режим нарушает международное право, причем как по отношению к своему народу, так и по отношению к народу Украины, поставляя России оружие, используемое в войне, сказал он. По его словам, международное сообщество должно провести судебный процесс под эгидой ООН, в котором люди, причастные к нарушению прав человека в Иране, начиная с верховного лидера, будут привлечены к ответственности. "Конечно, это будут заочные приговоры, чтобы наказать их за эти преступления", - заявил Коэн.

Стоит проявлять больше международной солидарности с народом Ирана: должны быть демонстрации, митинги, сбор средств в помощь не только семьям убитых или заключенных, но и самому движению, считает эксперт.

"Люди должны знать, и мировое сообщество должно дать понять, что мы поддерживаем народ Ирана, солидарности должно быть намного больше. Я хочу, чтобы иранская диаспора, включая иранских азербайджанцев, более активно участвовала в оказании давления на правительство, в деятельности СМИ, сборе средств для поддержки братьев и сестер, которые борются за свободу в Иране", — добавил Коэн, подчеркнув, что, к сожалению, мир сейчас занят другими вещами: выборами в США, войной в Украине, т.д., и не так сосредоточен на событиях в Иране.

По его словам, Иран мог бы быть очень богатой страной, особенно если бы разрабатывал свои запасы природного газа. Но режим этого не допустил, поэтому если он изменится, то власть будет работать на благо народа Ирана, а не на идеологию и собственное укрепление.

Нынешний иранский режим уже сталкивался с попытками восстаний и переворотов, но они были подавлены, отметил Коэн. Между тем, вопрос в том, вмешаются ли в какой-то момент государственные чиновники, в том числе военные, и скажут: "Хватит, мы не собираемся убивать наших людей и детей, мы здесь, чтобы защитить их от нищеты, страданий и режима".

Что касается поставок оружия, он отметил, что его продажа России действительно является нарушением международного права и военным преступлением, поскольку оно убивает мирных жителей. США и Западная Европа должны применять санкции не только к компаниям, но и к персонам, причастным к этому: генеральным директорам, производственникам и прочим.

"Эти запчасти не должны продаваться, и страны, которые продают их Ирану, также должны быть подвергнуты санкциям. Только вместе мы сможем остановить жестокость Ирана как внутри страны, так и за ее пределами. Режим ведет себя беспощадно по отношению к своему народу и безответственно по отношению к народу Украины", — заключил он.