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Экс-президент Армении отказался от депутатского мандата

Экс-президент Армении отказался от депутатского мандата Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата, подчеркнув, что уступит его кому-то из своей команды.
В регионе
19 июля 2021 г. 22:02
Экс-президент Армении отказался от депутатского мандата
Роберт Кочарян

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, чей блок стал вторым на парламентских выборах, отказался от депутатского мандата, подчеркнув, что уступит его кому-то из своей команды.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал он на своей странице в Facebook.

"Дорогие соотечественники, сегодня официальный представитель альянса "Армения" Арам Вардеванян представил в ЦИК заявление о моем решении об отказе от мандата. Убежден, что сейчас правильней будет уступить свое место членам моей команды, каждый из которых, уверен, станет хорошим депутатом", - говорится в заявлении Кочаряна.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

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