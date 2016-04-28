​Экс-глава МИД Армении создает новую политическую партию

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ Экс-министр иностранных дел Армении, ныне депутат Национального Собрания (парламента) Вардан Осканян создает новую политическую партию "Консолидация".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает инициативная группа.

В настоящее время инициаторы создания новой партии готовятся к учредительному съезду. В заявлении отмечается, что партия создается в сложный период, когда страна стоит перед необходимостью обеспечения безопасности и серьезных внутренних изменений, для чего нужна новая сила, имеющая потенциал к единению.

"Мы намереваемся стать не очередной, а ключевой политической силой, которая сможет достойно отвечать на все внутренние и внешние вызовы", — говорится в заявлении.

Учредители партии считают необходимым провести существенный пересмотр внешней политики Армении, поскольку страна должна наладить принципиально новые отношения с внешним миром.

Среди членов инициативной группы — несколько депутатов парламента, политологи, дипломаты, предприниматели, эксперты.

Вардан Осканян занимал должность министра иностранных дел Армении в период президентства Роберта Кочаряна с 1998 по 2008 годы.