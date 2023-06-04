Экс-глава ЦРУ: контрнаступление ВСУ будет очень мощным

Украинское контрнаступление будет очень мощным, а Вооруженные силы Украины в ходе операции "достигнут общевойскового эффекта".

Украинское контрнаступление будет очень мощным, а Вооруженные силы Украины в ходе операции "достигнут общевойскового эффекта".

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил американский генерал и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

По его словам, Силы обороны будут работать "слаженно и комплексно", и будут выполнять различные задачи, среди которых разминирование, прорывы, противовоздушная оборона и другие.

"Я думаю, что контрнаступление Украины будет очень мощным. Я предполагаю, что они достигнут общевойскового эффекта, то есть они будут успешно проводить общевойсковые операции. Они будут применять РЭБ, организовывать логистику, работать при поддержке артиллерии и минометов", - заявил он.

Американский генерал добавил, что украинские военные "намерены освободить всю территорию страны".