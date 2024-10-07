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Двое рабочих скончались на шахте в Карагандинской области Казахстана

Двое рабочих скончались на шахте в Карагандинской области Казахстана Двое рабочих погибли на шахте месторождения "Саяк" недалеко от города Балхаш (Казахстан). Предварительная причина - выброс угарного газа.
В регионе
7 октября 2024 г. 09:39
Двое рабочих скончались на шахте в Карагандинской области Казахстана

Двое рабочих погибли на шахте месторождения "Саяк" недалеко от города Балхаш (Казахстан). Предварительная причина - выброс угарного газа.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, трагедия произошла 5 октября, но подтверждение пришло только сегодня.

В департаменте инспекции труда сообщили о том, что создана комиссия по расследованию несчастного случая, с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представители работодателя.

"Комиссия для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО "Корпорация Казахмыс" по "Балхашцветмет" (рудник Саяк). По результатам специального расследования будут установлены обстоятельства и причины данного несчастного случая", - сообщила пресс -служба департамента.

Шахта "Саяк" расположена в городе Балхаш Карагандинской области. Там ведется добыча медно-сульфидной руды.

Между тем, компания "Казахмыс", которой принадлежит шахта, заявила, что оперативно провели эвакуацию всех работников.

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