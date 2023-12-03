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Два человека стали жертвами серьезного ДТП в турецком Самсуне

Два человека стали жертвами серьезного ДТП в турецком Самсуне Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в турецком Самсуне.
В регионе
3 декабря 2023 г. 05:38
Два человека стали жертвами серьезного ДТП в турецком Самсуне

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия в турецком Самсуне.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, вылетевшего на встречную полосу.

Пострадавшие были госпитализированы, однако спасти жизни двоих из них не удалось.

По информации, одним из погибших является председатель Артвинской региональной молодежной организации Партии справедливости и развития (AK Parti) Догукан Исламоглу.

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