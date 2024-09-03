О нас

Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси

Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси Два рабочих железной дороги погибли результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.
В регионе
3 сентября 2024 г. 15:43
Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси

Два рабочих железной дороги погибли результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".

По предварительным данным, рабочих сбил поезд Батуми-Тбилиси.

Движение поезда, по информации компании, остановлено и его пассажиры не пострадали.

По данным Грузинской железной дороги в данный момент идет изучение деталей произошедшего, а на месте ведутся следственные мероприятия, после чего поезд сможет продолжить свое движение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi