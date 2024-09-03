Два человека погибли под колесами поезда Батуми-Тбилиси

Два рабочих железной дороги погибли результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.

Два рабочих железной дороги погибли результате железнодорожно-транспортного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".

По предварительным данным, рабочих сбил поезд Батуми-Тбилиси.

Движение поезда, по информации компании, остановлено и его пассажиры не пострадали.

По данным Грузинской железной дороги в данный момент идет изучение деталей произошедшего, а на месте ведутся следственные мероприятия, после чего поезд сможет продолжить свое движение.