О нас

Для президента Кыргызстана будет приобретен самолет для зарубежных визитов

Для президента Кыргызстана будет приобретен самолет для зарубежных визитов Администрация президента Кыргызстана выбирает между двумя вариантами самолета для полетов главы государства Садыра Жапарова.
В регионе
19 декабря 2022 г. 12:02
Для президента Кыргызстана будет приобретен самолет для зарубежных визитов

Администрация президента Кыргызстана выбирает между двумя вариантами самолета для полетов главы государства Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, по словам пресс-секретаря Эрбола Султанбаева, это будет либо Bombardier Challenger либо Embraer Legacy. Оба являются воздушным транспортом бизнес-класса повышенной комфортабельности.

По его словам, завершается процедура оформления частного борта в лизинг.

Сообщается, что самолет будет рассчитан на небольшие делегации для визитов в зарубежные страны.

"До этого все полеты на частном самолете совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем", - сказал Султанбаев.

Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая вчерашнюю рабочую поездку Жапарова в Катар, сказано в сообщении пресс-секретаря. Не уточняется, на каком из самолетов он полетел туда.

Президент по приглашению эмира Катара побывал на финале Чемпионата мира по футболу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Начальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
ФотоНачальник Генерального штаба проверил боеготовность ряда воинских частей
17 декабря 2022 г. 13:25
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
17 декабря 2022 г. 10:52
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
Второй трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана пройдет в Азербайджане 
16 декабря 2022 г. 16:36
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
В Азербайджане будет создан телефон горячей линии для карабахских армян
16 декабря 2022 г. 15:14
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
Российскими миротворцами по прежнему не созданы условия для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”
16 декабря 2022 г. 13:58
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
ФотоАкция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день
16 декабря 2022 г. 09:39
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi