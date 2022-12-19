Для президента Кыргызстана будет приобретен самолет для зарубежных визитов

Администрация президента Кыргызстана выбирает между двумя вариантами самолета для полетов главы государства Садыра Жапарова.

Администрация президента Кыргызстана выбирает между двумя вариантами самолета для полетов главы государства Садыра Жапарова.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, по словам пресс-секретаря Эрбола Султанбаева, это будет либо Bombardier Challenger либо Embraer Legacy. Оба являются воздушным транспортом бизнес-класса повышенной комфортабельности.

По его словам, завершается процедура оформления частного борта в лизинг.

Сообщается, что самолет будет рассчитан на небольшие делегации для визитов в зарубежные страны.

"До этого все полеты на частном самолете совершались бесплатно по договоренности с компанией-владельцем", - сказал Султанбаев.

Кыргызская сторона несла расходы только на авиационное топливо, включая вчерашнюю рабочую поездку Жапарова в Катар, сказано в сообщении пресс-секретаря. Не уточняется, на каком из самолетов он полетел туда.

Президент по приглашению эмира Катара побывал на финале Чемпионата мира по футболу.