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Делегации Швеции и Финляндии прибудут в Анкару для обсуждения их вступления в НАТО

Делегации Швеции и Финляндии прибудут в Анкару для обсуждения их вступления в НАТО Делегации Финляндии и Швеции прибудут во вторник в Анкару для обсуждения с представителями Турции вопроса их вступления в НАТО.
В регионе
24 мая 2022 г. 12:22
Делегации Швеции и Финляндии прибудут в Анкару для обсуждения их вступления в НАТО

Делегации Финляндии и Швеции прибудут во вторник в Анкару для обсуждения с представителями Турции вопроса их вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал A Haber.

По его данным, с делегациями двух скандинавских стран встретятся Ибрагим Калын, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Турции. Встречи будут проходить в среду в президентском дворце и министерстве иностранных дел республики.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс.

Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает таковой. Тем не менее 21 мая Эрдоган добавил, что Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют солидарность с Анкарой в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности.

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