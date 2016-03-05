​Давутоглу прибыл в Иран с двухдневным визитом

Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл в Тегеран с двухдневным визитом во главе правительственной делегации.

Как передает Report, в ее составе министры экономики, по делам таможни и торговли, энергетики и природных ресурсов, транспорта, мореходства и связи.

Как ожидается, в иранской столице он проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, а затем будет принят президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.

Темами переговоров станут двусторонние отношения, проблемы региона и торгово-экономические связей между Анкарой и Тегераном.