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    ​Давутоглу прибыл в Иран с двухдневным визитом

    Темами переговоров станут двусторонние отношения, проблемы региона и торгово-экономические связей между Анкарой и Тегераном

    Баку. 5 Марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл в Тегеран с двухдневным визитом во главе правительственной делегации.

    Как передает Report, в ее составе министры экономики, по делам таможни и торговли, энергетики и природных ресурсов, транспорта, мореходства и связи.

    Как ожидается, в иранской столице он проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, а затем будет принят президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.

    Темами переговоров станут двусторонние отношения, проблемы региона и торгово-экономические связей между Анкарой и Тегераном.

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