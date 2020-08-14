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Cуд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву

Cуд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту страны
В регионе
14 августа 2020 г. 10:09
Cуд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву
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Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор в вышестоящей инстанции, Бишкекском горсуде, обжаловала и сторона защиты, и прокуратура.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

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