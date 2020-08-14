Cуд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту страны

Бишкекский городской суд оставил в силе приговор экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор в вышестоящей инстанции, Бишкекском горсуде, обжаловала и сторона защиты, и прокуратура.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. По версии следствия, к его освобождению причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".