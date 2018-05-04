Cтало известно, кто финансировал протестное движение Пашиняна в Армении

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Лидер протестного движения "Мой шаг", депутат парламента Армении от "Елк" ("Выход") Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал список людей, оказавших финансовую помощь движению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в период с 10 по 23 апреля общая сумма пожертвований составила 7 769 800 драмов (около 16 тысяч долларов США).

В списке есть люди из разных стран мира. Некоторые представлены полностью, другие пожелали сохранить анонимность или ограничились одним именем. Так, в списке есть некая Лилия из Швеции, Кристине Овсепян из США, Ваагн Петросян из Мюнхена, десятки армян, проживающих в России и другие.

Фигурирует в списке и знаменитый шахматист, один из российских оппозиционных деятелей Гарри Каспаров, который перечислил 10 тысяч драмов (около 20 долларов).