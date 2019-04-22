​ЦИК Украины подсчитал более 95% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала более 95% голосов на президентских выборах в стране.

Как сообщает Report, согласно подсчитанным 95,73% голосов лидирует кандидат Владимир Зеленский с 73,15% голосов (12,973,916 голосов "за").

Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,52% (4,350,011 голосов "за").

Кроме того, замглавы избиркома Евгений Радченко заявил украинскому телеканалу "1+1", что результаты станут известны 30 апреля.

Как отметил Радченко, предварительные результаты выборов по электронным протоколам станут известны "через два-три дня". По закону официальные результаты выборов ЦИК должен объявить не позднее 1 мая 2019 года.