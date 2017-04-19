ЦИК Турции не удовлетворил жалобу касательно аннулирования результатов референдума

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Прошло заседание Центризбиркома (YSK) Турции касательно ликвидации результатов проведенного 16 апреля референдума.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, на заседании жалобы признали необоснованными. 10 членов структуры проголосовали "за", а 1 "против".

Отметим, что 16 апреля считающиеся основными оппозиционными организациями Турции Республиканская народная партия (CHP), Партия демократии народов (HDP) и Партия отечества обратились в ЦИК для аннулирования итогов референдума.