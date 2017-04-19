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    ЦИК Турции не удовлетворил жалобу касательно аннулирования результатов референдума

    Десять членов структуры проголосовали за, а один против

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Прошло заседание Центризбиркома (YSK) Турции касательно ликвидации результатов проведенного 16 апреля референдума.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, на заседании жалобы признали необоснованными. 10 членов структуры проголосовали "за", а 1 "против".

    Отметим, что 16 апреля считающиеся основными оппозиционными организациями Турции Республиканская народная партия (CHP), Партия демократии народов (HDP) и Партия отечества обратились в ЦИК для аннулирования итогов референдума.

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