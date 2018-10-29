ЦИК Армении опроверг информацию о проведении парламентских выборов 9 декабря

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ ЦИК Армении не подтвердил информацию депутата от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна о проведении внеочередных выборов в парламент 9 декабря, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что сегодня на заседании парламента заместителя председателя РПА заявил, что, по его данным, "через посольства Армении в различных европейских столицах называется дата внеочередных выборов - 9 декабря, уже готовятся наблюдательные миссии для этой даты".

При этом пресс-секретарь Центризбиркома Армении Эрмине Арутюнян сообщила, что выборы пока официально не назначены.

Отметим, что согласно конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.