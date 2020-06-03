Число жертв COVID-19 в Армении возросло до 170

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 10 524. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 2 июня в стране было 10 009 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 515 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса умерли 170 человек (плюс 12 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам – 56 (плюс 3 за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3 454. На лечении находятся 6 841 человек. В стране проведено в общей сложности 61 650 тестов.

Напомним, с 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня.



