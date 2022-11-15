Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле возросло до 50

Число задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в Стамбуле возросло до 50.

Число задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в Стамбуле возросло до 50.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила местная полиция.

Ранее сообщалось о 46 других подозреваемых, помимо террористки сирийского происхождения Ахлам Альбашир.

Отметим, что 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт, который совершен по поручению Рабочей партии Курдистана (PKK). В результате взрыва погибли 6 человек, более 80 пострадали. В свою очередь, PKK отрицают причастность к теракту.