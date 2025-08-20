О нас

Число погибших в ЧП на российском предприятии увеличилось до 26

Число погибших в ЧП на российском предприятии увеличилось до 26 Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России возросло до 26 человек.
В регионе
20 августа 2025 г. 19:16
Число погибших в ЧП на российском предприятии увеличилось до 26

Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России возросло до 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Согласно информации, 30 человек находятся на стационарном лечении (15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы), 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

"Режим ЧС в границах п. Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada zavodda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi