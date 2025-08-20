Число погибших в ЧП на российском предприятии увеличилось до 26

Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России возросло до 26 человек.

Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России возросло до 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в региональном оперштабе.

Согласно информации, 30 человек находятся на стационарном лечении (15 в Рязани и 15 - в медицинских центрах Москвы), 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.

"Режим ЧС в границах п. Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются, в том числе на территории предприятия", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 25 погибших.