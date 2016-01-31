​Число погибших при пожаре на востоке Москвы увеличилось до 11 - ВИДЕО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в швейном цехе на улице Стромынка в Москве увеличилось до 11.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Пожар произошел в ночь на воскресенье по адресу улица Стромынка, дом 25. Возгорание было ликвидировано в 00.55. Ранее сообщалось о девяти погибших. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Обнаружены еще два погибших. Всего 11 тел", — сказал собеседник агентства.