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    ​Число погибших при пожаре на востоке Москвы увеличилось до 11 - ВИДЕО

    Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в швейном цехе на улице Стромынка в Москве увеличилось до 11.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

    Пожар произошел в ночь на воскресенье по адресу улица Стромынка, дом 25. Возгорание было ликвидировано в 00.55. Ранее сообщалось о девяти погибших. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, повлекшем по неосторожности смерть человека.

    "Обнаружены еще два погибших. Всего 11 тел", — сказал собеседник агентства.

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