Чавушоглу: В будущем Сирии не должно быть места для террористов

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Усилия возглавляемой США антиигиловской коалиции не будут полностью легитимными при участии в них курдов партии "Демократического союза" (ДС) и "Сил народной самообороны" (СНС).

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Прежде всего, я должен четко сказать, что для террористических организаций не должно быть места в будущем Сирии. Это важнейший элемент восстановления стабильности в Сирии. Турция привержена борьбе против всех террористических организаций в САР (Сирийской Арабской Республике - ред.), включая ИГ, партию ДС и отряды СНС", - заявил М.Чавушоглу.

По его словам, Турция решительно настроена уничтожить любую угрозу для своей территории и в состоянии это сделать.

"Мы всегда подчеркивали, что сотрудничество с ДС и СНС даже по тактическим соображениям является серьезной ошибкой. Подобные краткосрочные тактические действия стали источником нестабильности", - добавил турецкий дипломат.

По его словам, усилия антиигиловской коалиции по стабилизации обстановки к востоку от Евфрата не будут иметь легитимности, пока в них участвуют ДС и СНС.