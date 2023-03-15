Чавушоглу: Турция продолжит борьбу со всеми видами преступлений на почве ненависти

Турция продолжит решительную борьбу со всеми проявлениями преступлений на почве ненависти.

Турция продолжит решительную борьбу со всеми проявлениями преступлений на почве ненависти.

Как передает Report, об этом глава МИД Мевлют Чавушоглу написал в Twitter в связи с Международным днем ​​борьбы с исламофобией.

"В период, когда усиливаются нападки на религию мира - ислам - мы продолжим решительную борьбу со всеми видами преступлений на почве ненависти", - отметил он.

Чавушоглу добавил к публикации фото мечети Нур в новозеландском Крайстчерче, ставшей 15 марта 2019 года мишенью для теракта. В результате атаки был убит 51 человек, включая гражданина Турции Зекерию Туяна, еще 49 человек, получили ранения.