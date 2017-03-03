Центральная улица cтолицы Узбекистана получила имя Ислама Каримова

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Одну из центральных улиц столицы Узбекистана назвали в честь первого президента республики Ислама Каримова.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте администрации Ташкента.

25 января 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об увековечении памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова и распорядился переименовать улицу "Узбекистан", соединяющую Мирабадский, Шайхантаурский, Юнусабадский, Яккасарайский и Чиланзарский районы в улицу имени Ислама Каримова.

Имя первого главы государства будет также присвоено ряду учреждений и объектов страны - Ташкентскому техническому университету, автомобильному заводу в Асаке, Дворцу искусств в Фергане, международному аэропорту в Ташкенте и т.д.

Кроме того, согласно постановлению президента, в Узбекистане ежегодно будет проводиться празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти Первого президента.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, правивший страной более 26 лет, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет в Ташкенте.