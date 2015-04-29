Cаакашвили: Европе нужно сближаться с регионом Южного Кавказа

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей в Европу. "Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в рамках III Глобального форума открытых обществ в Баку.

Говоря о будущем Европейского союза и Европейской политики соседства (ЕПС), Саакашвили отметил, что после событий 2008 года в Грузии появились новые условия, которые и потребовали развития политики ЕПС. "Некоторые европейские политики считали, что то, что было в Грузии – это единичный случай, но это не так. И события это подтвердили", - отметил бывший президент Грузии.

"Европе нужно сближаться с регионом Южного Кавказа. В Европе, наконец-то, понимают это", - заявил Саакашвили.

По его словам, сегодняшний Азербайджан – это передовая линия борьбы ЕС с исламским радикализмом. Он также напомнил, что Азербайджан является надежным поставщиком энергоносителей в Европу.

"Поэтому мы должны высоко оценить вклад Азербайджана", - подчеркнул бывший грузинский лидер.