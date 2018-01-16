Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Брюссель активно лоббирует закрытие действующей АЭС в Армении и предлагает заменить ее альтернативными возможностями. Как сообщает Report об этом пишет "Независимая газета".

Отмечается, что Брюссель даже обещал выделить 200 млн евро с целью консервации Армянской АЭС.

Отметим, что строительство этой атомной электростанции началось в 1960 году, а в 1976 году она была сдана в эксплуатацию. В 1989 году в связи с землетрясением в Спитаке работа АЭС была временно приостановлена. До сегодняшнего дня на предприятии международные структуры не проводили никаких проверок.

В целом, в начале 2016 года было сообщено о прекращении работы АЭС весной этого года сроком на 3-4 месяца для капитального ремонта за счет выделенного Россией кредита в размере 270 млн долларов и гранта на сумму 30 млн долларов. Правительство Армении в марте 2014 года в связи с задержкой строительства нового блока ядерной энергетики, приняло решение об эксплуатации этой станции до 2026 года.

Напомним, что несмотря на обращение Азербайджана, Турции и Ирана в Международное агентство по атомной энергии, Армения все еще продолжает работу АЭС.