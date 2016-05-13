Бозкыр: Спор из-за закона о терроризме угрожает соглашению Турции и ЕС

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министр Турции по делам Евросоюза Волкан Бозкыр заявил, что дискуссии вокруг антитеррористического закона стали "ахиллесовой пятой" соглашения Анкары с ЕС по мигрантам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, турецкий министр заявил, что в настоящий момент Турция не может внести поправки в антитеррористический закон из-за ситуации с безопасностью в стране.

"Это "ахиллесова пята". При нынешних обстоятельствах с политической точки зрения нет возможности внести изменения в антитеррористический закон", - сказал Бозкыр в интервью агентству Рейтерс.

Он добавил, что антитеррористический закон Турции "не хуже", чем в других странах, и призвал Еврокомиссию пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

В среду официальный представитель председателя ЕП Мартина Шульца сообщил, что Европарламент начнет законодательный процесс по вопросу предоставления безвизового режима для граждан Турции лишь после того, как Анкара выполнит все без исключения связанные с этим требования ЕС.