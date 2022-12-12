Боррель: Миссия ЕС завершит работу на границе Армении и Азербайджана 19 декабря

Мониторинговая миссия ЕС завершит работу в Армении 19 декабря.

Мониторинговая миссия ЕС завершит работу в Армении 19 декабря.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге по итогам встречи глав МИД стран Восточного партнерства глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, миссия, сформированная в октябре, показала свою эффективность, но в соответствии с договоренностями "и с Арменией, и с Азербайджаном" завершит работу 19 декабря.

"Тем не менее, чтобы поддержать свой авторитет посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном, мы разместим в Армении команду представителей для обсуждения возможных гражданских миссий в будущем году. А эта миссия завершается 19 декабря", - заявил Боррель.