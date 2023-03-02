Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость

Народ Новой Каледонии с нетерпением ждет освобождения от французского колониализма.

Народ Новой Каледонии с нетерпением ждет освобождения от французского колониализма.

Как сообщает Report, об этом в интервью AzTV заявил постоянный представитель про внешним вопросам Новой Каледонии Микаэль Форрест.

М.Форрест, находящийся с визитом в Баку с целью участия в саммите контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 подчеркнул, что выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на мероприятии стало для них очень позитивным месседжем.

Постпред отметил, что жители Новой Каледонии десятилетиями борются за освобождение от французского колониализма.

"Мы хотим, чтобы наше право на суверенитет в освободительной борьбе против Франции было поддержано в соответствии с принципами Бандунга. Мы считаем, что права нашего народа нарушаются уже на протяжении долгих лет и считаем важным донести с Бакинской платформы до всего мира ряд проблем, связанных с Францией и ее колониальной политикой. Препятствия, связанные с обеспечением нашей территориальной целостности и суверенитета, должны быть устранены. Выступая от имени нашего народа, я довожу до сведения всего мира лишения, которые нам пришлось пережить по вине Франции", - сказал М.Форрест.

По его мнению, разговоры французского руководства о братстве и дружбе народов являются парадоксом и очень далеки от реальности.

В качестве примера данного парадокса дипломат Новой Каледонии приводит геноцид, совершенный Францией в Алжире.

По его словам, нельзя забывать о массовых убийствах, совершенных Францией в отношении народов, живущих в Алжире и на других территориях: "Официальный Париж продолжает свою неоколониалистскую политику даже в наше время. В своем выступлении президент Азербайджана также открыто призвал правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. Глава государства рассказал мировому сообществу с международной трибуны о тяжелой ситуации, сложившейся на этих территориях. Мы надеемся, что Азербайджанское государство до конца будет отстаивать нашу правовую позицию, и в этом вопросе мы возлагаем большие надежды на международное сообщество".

Говоря об истории своей страны, дипломат отметил, что Новая Каледония входила в категорию несамоуправляющихся территорий по смыслу Устава ООН с 1986 года: "ООН открыто заявила, что французская колонизация должна быть прекращена. С Бакинской платформы мы возвышаем свой голос и надеемся на усиление международного давления на Францию. Народ Новой Каледонии с нетерпением ждет освобождения от французского колониализма".

M.Форрест призвал весь мир поддержать борьбу за свободу Новой Каледонии.

По его словам, борьбу с колониализмом должно вести не только одно государство, но и все международное сообщество: "Мы несколько раз посещали Азербайджан. Также у нас состоялись встречи с азербайджанской делегацией в штате Нью-Йорк, США. Всем известно, какие процессы в настоящее время происходят в юго-восточной части Тихого океана. К сожалению, на данный момент у нас нет ни экономической, ни военной мощи, чтобы активно бороться с французским колониализмом".

Отметим, что хотя Новая Каледония уже почти 50 лет выражает желание освободиться от колониального господства и стать полностью суверенной страной, самой определять свою судьбу, Франция подавляет это стремление. Поддерживающий сепаратистов и криминальные режимы в других странах официальный Париж продолжает порабощать новокаледонцев, живущих мечтой о независимости.

Согласно Нумейскому соглашению 1998 года Новая Каледония для обретения независимости должна провести 3 референдума. 12 декабря 2021 года каледонцы провели третий и последний референдум о выходе из состава Франции, и народ проголосовал за независимость.