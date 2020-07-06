Больницы в Армении перегружены из-за COVID-19

В Армении около 650 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

В Армении около 650 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян во время традиционного брифинга после заседания комендатуры.

По словам министра, власти сейчас стремятся к тому, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

Торосян привел и некоторые данные по коечному фонду. Так, по состоянию на 5 июля, общий коечный фонд для больных COVID-19 составил 2 600, из них 2 300 – обычные, 300 – реанимационные.

Загруженность фонда остается высокой, особенно, это касается реанимационных отделений. Приводить цифры Торосян не стал, подчеркнув лишь, что существенных сдвигов нет. Министр лишь отметил, что из указанных 650 пациентов 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По состоянию на 6 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 28 936. За минувшие сутки было выявлено 330 новых случаев.

Число излечившихся от инфекции составляет 16 302. На лечении находятся 11 984 человека. Общее количество проведенных тестов – 123 815. В целом от инфекции скончался 491 человек.